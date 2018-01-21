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Bitlis'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü (1)

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan İlçesi kırsalında operasyonda olan askerlerin üzerine çığ dıştü

21 Ocak 2018 17:21

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan İlçesi kırsalında operasyonda olan askerlerin üzerine çığ dıştü. İlk belirlemelere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi.
Bitlis kırsalının PKK\'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Meydana gelen çığ olayında ilk belgilere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi. Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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