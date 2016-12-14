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Bitlis'te Mutki, Hizan ve Yolalan belediye eş başkanları gözaltına alındı

Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur, Mutki Eş Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Eş Felemez Aydın gözaltında

14 Aralık 2016 23:37

Bitlis'te düzenlenen operasyonda DBP'li Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur, Mutki Eş Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Eş Felemez Aydın'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'ya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde bugün Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 3 şahsa yönelik ilimiz Mutki ve Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan beldesi ve Diyarbakır'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın yakalanmıştır. Şahısların evlerinde ve belediye binalarında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

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