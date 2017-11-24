T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’te, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sırasında tespit edilen sığınaklarda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

24 Kasım 2017 20:09

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’te, PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sırasında tespit edilen sığınaklarda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesine bağlı Tokaçlı köyü kırsalında, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nca yürütülen operasyonlarda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda örgüt mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Tatvan ilçesine bağlı Tokaçlı Köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depoları imha etmek maksadıyla 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularının da destek verdiği Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-3 Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, 23 Kasım 2017 günü saat 09.15 sıralarında icra edilen arama faaliyetinde tespit edilen sığınak/depolar içerisinde 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 büyük boş tüp, 2 küçük boş tüp, 100 metre kablo, 3 kilogram çivi, 3 plastik mavi bidon malzemesi  ile çeşitli miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİSte PKKBitlis ValiliğiTatvanTokaçlıKomando Tugay KomutanlığıPKKSığınaklardaTokaçlı KöyüBölücü TerörKomando Tugay Komutanlığı BitlisJandarma KomutanlığıGüvenlik KorucularınınPiyade Uzman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24