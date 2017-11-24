Bitlis'te mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’te, PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sırasında tespit edilen sığınaklarda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesine bağlı Tokaçlı köyü kırsalında, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nca yürütülen operasyonlarda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda örgüt mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Tatvan ilçesine bağlı Tokaçlı Köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depoları imha etmek maksadıyla 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularının da destek verdiği Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-3 Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, 23 Kasım 2017 günü saat 09.15 sıralarında icra edilen arama faaliyetinde tespit edilen sığınak/depolar içerisinde 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 büyük boş tüp, 2 küçük boş tüp, 100 metre kablo, 3 kilogram çivi, 3 plastik mavi bidon malzemesi ile çeşitli miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\"



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