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Bitlis'te mayına basan 1 astsubay yaralandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in kırsal kesiminde güvenlik güçleri'nin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği mayının infilak etmesi sonucu bir astsubay yaralandı

13 Kasım 2017 16:44

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in kırsal kesiminde güvenlik güçleri\'nin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği mayının infilak etmesi sonucu bir astsubay yaralandı. Yaralı astsubay, Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bitlis Valiliği, Yukarıölek Köyü kırsal kesiminde  güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği mayının patlaması sonucu bir astsubayın yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Bitlis ili Merkez Yukarıölek Köyü kırsalında 13.11.2017 günü saat 09.20 sıralarında bölücü terör örgütü PKK’nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralanmıştır. Kahraman askerimiz Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyatı alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.\"
 

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