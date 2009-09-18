T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bitlis'te kaza: 5 ölü, 9 yaralı

Bitlis’te İran otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralanırken 5 kişi de yaşamını yitirdi.

18 Eylül 2009 03:00

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi yakınlarında İran otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralanırken 5 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Adilcevaz-  Ahlat Karayolu’nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İhsan Özdemir yönetimindeki 27 E 7903 plakalı kamyon, Ahlat’tan Adilcevaz yönüne giden Riza Nadimi yönetimindeki IR- 11948 plakalı İran otobüsü ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 İranlı yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü İhsan Özdemir ile birlikte 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24