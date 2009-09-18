Bitlis'te kaza: 5 ölü, 9 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi yakınlarında İran otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralanırken 5 kişi de yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Adilcevaz- Ahlat Karayolu’nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İhsan Özdemir yönetimindeki 27 E 7903 plakalı kamyon, Ahlat’tan Adilcevaz yönüne giden Riza Nadimi yönetimindeki IR- 11948 plakalı İran otobüsü ile çarpıştı.



Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 İranlı yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü İhsan Özdemir ile birlikte 9 kişi de yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



