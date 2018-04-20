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Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı

20 Nisan 2018 16:30

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılıp hastaneye ulaştırıldı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Hizan- Gayda karayolunda meydana geldi. H.İ. yönetimindeki 12 EA 117 plakalı kamyonet, bir anda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan H.A. ve H.K. olay yerinde yaşamını yitiriken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ve arama- kurtarma ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı kurtarıp, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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