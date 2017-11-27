Bitlis’te iki el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri’nin Hizan İlçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Halil Eren’ operasyonunda tespit edilen toprağa gömülü iki el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hizan ilçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında PKK terör örgütüne yönelik ‘Şehit Jandarma Er Halil Eren’ operasyonu düzenledi. Operasyonda tespit edilen toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi. Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada,”Bitlis Hizan İlçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27.11.2017 günü \'Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu\' icra edilmiştir. Operasyon kapsamında tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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