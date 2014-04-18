Bitlis'te iki çocuk donarak öldü

Bitlis’in Güroymak İlçesi’ne bağlı Çayarası Köyü’nde dün öğlen saatlerinde kaybolan amca çocukları 5 yaşındaki Serpil ile 4 yaşındaki Bilal Bayhan’ın bugün akşam saatlerinde birbirine sarılı cesetleri bulundu. Kuzenlerin donarak öldükleri belirtildi.

Özcan Çiriş’in DHA'da yer alan haberine göre, Güroymak’a 55 kilometre uzaklıktaki Çayarası Köyü’nde yaşayan amca çocukları Serpil ve Bilal, oyun oynamak üzere dün öğlen saatlerinde evlerinden ayrıldı. Çocuklar eve dönmeyence aileleri telaşlanarak köyün çevresinde ve yakınındaki dağlık alanda Serpil ve Bilal’i aramaya başladı. Aileler bir sonuç alamayınca jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gönderilirken, Van’dan ve Bitlis’ten de AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Dün yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanmadı.

Aramalara bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Jandarma, AFAD ve köy korucularından oluşan 300 kişi, geniş bir bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan aramaların sonucunda, bugün saat 17.30 sıralarında, minik Serpil ve Bilal’in birbirlerine sarılı cesetlerine ulaşıldı. Çocukların köyün yakınında bulunan dağlık alanda donarak öldükleri belirlendi.

Bitlis Vali Yardımcısı Akif Pektaş, aramaların dünden beri hava destekli olarak sürdürüldüğünü söyledi. Pektaş, köylü ve korucuların da katıldığı aramalarda çocukların cesetlerine ulaştıklarını belirterek, "Ailelerine iyi bir haber vermek istiyorduk. Ancak aramalar sonucunda 2 çocuğumuzun cesedine ulaşabildik. Çocukların hava şartları ve açlıktan dolayı hayatlarını kaybettiklerini düşünüyoruz" dedi.