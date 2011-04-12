-BİTLİS'TE EVLER TAHLİYE EDİLDİ BİTLİS (A.A) - 12.04.2011 - Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle, kentteki 10 evin tahliye edildiği ve altyapının da büyük oranda tahrip olduğu bildirildi. Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, yaptığı açıklamada, kentte günlerdir etkili olan yağış nedeniyle tehlike arz eden yaklaşık 10 evi tahliye ettiklerini söyledi. Alaydın, ''İlimizde günlerdir devam eden yağıştan dolayı ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mahallelerde tehlike arz eden yaklaşık 10 evi tahliye ettik. Can kaybını önlemeye çalışıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını yakın zamanda saracağız. Altyapılarımızda ve yollarımızda ciddi anlamda hasar oluştu. İçme suyu, kanalizasyon ve yollarımız tahrip oldu. Bazı yerlerdeki istinat duvarlarımız çöktü. Bazı yerlerde ise heyelanlar oluştu. Bütün mahallelerimizde su taşkınları oluştu. Birçok evi ve binaların bodrum katını su bastı. Tarihi evlerimizin bir çoğu yağışlardan zarar gördü'' diye konuştu. Bitlis-Tatvan karayolundaki Batarya kavşağı mevkisinde yolun büyük hasar gördüğünü anlatan Alaydın, yoldaki kaymanın ardından can kaybının yaşanmaması için trafiğe kapatıldığını ifade etti. Alaydın, Karayolları ve belediye ekiplerinin tıkanan kanalları açma çalışmalarının devam ettiğini ve yağış suyunun yönünü değiştirerek dereye akıtılacağını bildirdi. Zeydan mahallesinde evi tahliye edilen Vahdettin Özkan ise yağıştan dolayı, evinin üst kısmında toprak kayması yaşandığını söyledi. Toprak kaymasının ardından evi boşaltıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti: ''Sabah toprak kayması yaşandı. Kaymanın ardından evden kaçtık. Evin tahliye edilmesi için karar alındı. Eşyalarımızı boşalttık. Komşularımıza sığındık ve evi tahliye ettik. Şu anda evi tahliye edilen vatandaşlar, mahalledeki komşularında kalıyor. Evlerimiz büyük oranda hasar gördü. Mahallemizde itfaiye ekipleri çalışıyor. Mağduruz ve yetkililerden destek bekliyoruz.'' -ERZİNCAN'DA 115 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tercan-Erzurum karayolu ulaşıma açılırken, Erzincan'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tercan-Erzurum karayolunun 25. kilometresinde, karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması yapıldı. Karayolundaki karın temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açılırken, Erzincan'da 115 köy yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan köy yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.