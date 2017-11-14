T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te evden hırsızlığa 2 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te girdikleri bir evden yaklaşık 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 2 hırsız tutuklandı

14 Kasım 2017 21:06

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te girdikleri bir evden yaklaşık 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 2 hırsız tutuklandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi, Ahmet Eren Bulvarı Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir eve, kapı göbeğini kırarak giren M.D. ve T.M., yaklaşık 5 bin liralık ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Evsahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, yaklaşık bir saat sonra Bitlis- Diyarbakır karayolunda uygulama yapan güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. İki şüphelinin kiraladıkları belirlenen otomobilde yapılan aramada, gizli bölmede çorap içerisinde çaldıkları ziynet eşyası bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİSHüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Devlet HastanesiEvsahibininBitlis DiyarbakırGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24