Bitlis'te evden hırsızlığa 2 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te girdikleri bir evden yaklaşık 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 2 hırsız tutuklandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi, Ahmet Eren Bulvarı Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir eve, kapı göbeğini kırarak giren M.D. ve T.M., yaklaşık 5 bin liralık ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Evsahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, yaklaşık bir saat sonra Bitlis- Diyarbakır karayolunda uygulama yapan güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. İki şüphelinin kiraladıkları belirlenen otomobilde yapılan aramada, gizli bölmede çorap içerisinde çaldıkları ziynet eşyası bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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