Bitlis'te elektrik direkleri bile kar altında kaldı

T24 - Kar yarın Marmara'ya geri geliyor. Yarın İstanbul'u da etkisi altına alacak olan kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. Pazar günü ise bahar havası yine yüzünü gösterecek.

Meteoroloji'den uyarı

İstanbul'da halen aralıklarla devam eden yağmur şeklindeki yağışın gece saatlerinde karlakarışık yağmur ve yarın(Çarşamba) sabah saatlerinde etkisini artırarak özellikle Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir.

Fırtına uyarısı

Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uyarıya göre, Akdeniz'de halen batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'de 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, 16 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde kıyılarda etkisini kaybedecek, açıklarda fırtınamsı rüzgar esecek.

Bitlis'te elektrik direğinde ayakkabısını bağladı

Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, karın yüksekliğini gösterebilmek için Bitlis-Tatvan Karayolu üzerindeki Rahva’daki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede bir sokak lambasının üzerinde ayakkabısının bağcıklarını bağladı.

Bitlisten kar manzaraları

Başkan Alaydın, dedelerinin ve babalarının eski kışları anlatmak için kara gömülen telefon direklerini kendilerine örnek gösterdiğini belirterek, "Efsane geri döndü. Hep büyüklerimiz bizlere anlatırdı. Bitlis’te Rahva bölgesinde telefon ve elektrik direklerinde ayakkabılarını bağladıklarını söylerlerdi. Evet biz de şu anda Bitlis’te TOKİ bölgesinde bir elektrik direğinin yanındayız. Ve şu anda ’Efsane geri döndü’ diyerek ayakkabımızı bağlıyoruz" dedi.