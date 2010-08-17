-BİTLİS'TE ÇOCUK YUVASI KAPATILACAK BİTLİS (A.A) - 17.08.2010 - Bitlis İl Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Yoldaş, 100. Yıl Çocuk Yuvası'nda kalan 7-12 yaş arasındaki 11 çocuğun evlere yerleştirilmesinin ardından, çocuk yuvasını kapatacaklarını söyledi. Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yuvadaki çocukların aile ortamında yaşama haklarının bulunduğunu ve bunu sağlamak için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Evlere yerleştirilecek olan çocukların, artık toplumdan dışlanmayacaklarını ve toplumla birlikte yaşayacağını ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu: ''Yaptığımız ciddi çalışmalar neticesinde, kurum bakımı alan çocuk sayısında ciddi düşüş oldu. Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklar, daha önce yurtlara ve yuvalara alınıyordu. Bu çocukların aile ortamında yaşamaya hakları var. Biz bunu sağlamak istiyoruz. Çocukları kurum bakımına almadan aileye, bir çocuk için nakdi olarak 350 TL yardım yapıyoruz. Bu nedenle çocuk sayımız düştü. Yurtlarda kalan çocukların da aile ortamında yaşamasını sağlıyoruz ve çocukları kurum bakımına almıyoruz. Kurum bakımındaki toplu yaşamda, çocuklar sağlıklı olmuyor. 100. Yıl Çocuk Yuvası'nda kalan 7-12 yaş arasındaki 11 çocuğumuzu ev kiralayarak, 5 veya 6 kişi yerleştireceğiz. Bunlar toplumla birlikte yaşayacaklar. Çocuklar, komşuları gibi aynı işleri yapacaklar. Komşularına ziyarette bulunacak ve bir kaynaşma sağlanmış olacak. Çocuklar artık toplumdan dışlanmayacak.'' Yuvanın kapatılması için onay işlemlerinin yapılacağını ve yuvayı okulların açılmasıyla kapatmayı düşündüklerini belirten Yoldaş, kiralayacakları her evde 3 bakıcının görev yapacağını ve çocukların bundan sonra aynı ev ortamında yaşayacağını kaydetti. Yuvadaki çocukların evlere yerleştirilmesiyle, il müdürlüğünün hizmet binasında bulunan Erkek Yetiştirme Yurdunu yuva binasına taşıyacaklarını bildiren Yoldaş, ayrıca binada Çocuk Koordinasyon Merkezi ve Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezini de kuracaklarını ifade etti. Bitlis'teki Erkek Yetiştirme Yurdunda 13-18 yaş arasında 48 çocuğun bulunduğunu ve bu çocuklardan 14'ünün Bitlisli olduğunu açıklayan Yoldaş, ''Diğer çocuklar çevre illerden geldi. Çocuklarımızı evlere yerleştirerek ev ortamında yaşamasını istiyoruz. Evlerde yer olmadığı takdirde, çocukları il dışına göndereceğiz. Ailelere nakdi yardım yaparak, ailelerin çocuklara bakmasını istiyoruz. Her ilde erkek yetiştirme yurdu yok. Diğer illerde olmadığı için, kontenjanımız boş. Genel müdürlüğümüz bu çocukları bize gönderiyor. Şu anda ciddi koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz. Çocukların kurum bakımına alınmadan, problemleri yerinde çözmek istiyoruz'' diye konuştu. Yoldaş, yuvadaki personellerin ise Erkek Yetiştirme Yurdu ve 8 Ağustos mahallesinde yapımı devam eden toplum merkezinde görevlendireceklerini sözlerine ekledi.