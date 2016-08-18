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BBC Türkçe

Bitlis'te bombalı saldırı

Bitlis\'in Hizan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola konulan patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu beş asker ve bir korucu hayatını kaybederken, altı asker de yaralandı.

18 Ağustos 2016 17:56

Bitlis'in Hizan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola konulan patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu beş asker hayatını kaybederken, altı asker de yaralandı.

Hizan İlçesi'nin Nazar Köyü kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı.

Bölgede yürütülen operasyonlarda korucunun hayatını kaybettiği noktaya yakın Gayda Köyü kırsalından dönen zırhlı askeri araca saldırı düzenlendi.

Yola yerleştirilen patlayıcılar , zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.

Doğan Haber Ajansı'na göre patlamada beş asker hayatını kaybederken, altı asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

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