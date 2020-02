Bitlis'te Bediüzzaman Said Nursi için mevlit

Engin AYDIN/HİZAN (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, Bediüzzaman Said Nursi için doğduğu Nurs köyünde mevlit programı düzenlendi. Yurt içinden ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı mevlitte, Kur\'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde her yıl Eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen \'Şehr-i Bediüzzaman Hizan Kültür Etkinlikleri ve Nurs Mevlidi\' gerçekleştirildi. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nce düzenlenen mevlit programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katılıp, dua etti. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hikmet Okur, 2009 yılından beri İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi adına mevlit programı düzenlediklerini belirterek, \"Yaşadığımız müddetçe bu mevlit programı hep böyle devam edecek. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi bu mevlit programına gelmiş. Amacımız, üstat Bediüzzaman Said Nursi\'yi bütün dünyaya anlatmak. Bütün dünya üstadın Risale-i Nur\'unu okuyor. Bu mevlidi verdiğimiz için çok mutluyum\" dedi.

AK Parti 26\'ncı Dönem Isparta Milletvekili Sait Yüce ise Bediüzzaman Said Nursi\'nin önemli İslam alimi olduğunu dile getirerek, \"Bu toprakların, Anadolu\'nun yetiştirdiği çok muhterem bir insan. Onun, 100 yıl önce yazdığı Kur\'an tefsirleri, Risale-i Nur\'lar bugün hem ülkemizi hem bütün alemi, İslam’ı hem de insanlığı aydınlatmaya devam ediyor. Bundan yıllar önce yazdığı eserler 55 dünya diline çevrildi. Yazdığı eserlerle ülkemizin insanları değil, bütün İslam aleminin kalp ve ruh hastalıklarına önemli çareler, ilaçlar geliştirmiş bir İslam alimi. Nurs köyünden çıkan üstat, 80 yıllık hayatında tatbikatıyla müspet hareket etmiş. Hiçbir menfi harekete karışmamış, talebelerinin de karışmasını asla istememiş. Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olmuş. Bugün devletin kanunla silahla güvenlik güçleriyle temin edemediği bu huzuru ve refahı Bediüzzaman’ın eserlerini okuyanlar, o eserlerde hakikaten temin edebiliyorlar\" diye konuştu.

Mevlide katılan Bediüzzaman Said Nursi\'nin kuzeni Sait Okur da Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Irak ve Gürcistan\'dan birçok misafirin mevlide katıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanı’mız gerçekten çok ciddi manada Risale-i Nur\'a sahip çıktılar. Resmen neşrine kendileri bizzat talimat verdiler. Şimdi Diyanet İşleri\'miz neşrediyor. İnşallah temennimiz, okullarda da resmen okutulması. Bütün memleketimizin gençleri bundan istifade etmeleri. Çünkü bütün dünya istifade ediyor. Bu bizden çıkmış, biz niye bundan istifade etmeyelim?\"

Mevlit programı, Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi.



FOTOĞRAFLI