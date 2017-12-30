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Bitlis’te asayiş uygulaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

30 Aralık 2017 02:44

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü önüne başlayan, umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamaya, 36 ekip, 186 personel katıldı. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın takip ettiği uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi. Merkez ve ilçelerde, kimlik kontrolü yapıldı, trafikteki araçlarda kontroller yapıldı, şehirlerarası otobüsler denetlendi.
Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.

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