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Bitlis'te 74 gram metamfetamin ele geçirildi (2)- Yeniden

Not: Haberimizi, 'kilo'  ifadesini 'gram' olarak düzelterek, yeniden veriyoruz

08 Ocak 2019 16:29

Not: Haberimizi, \'kilo\'  ifadesini \'gram\' olarak düzelterek, yeniden veriyoruz.
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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te polisin şüphe üzerine durduğu araçta 74,21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 74,21 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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