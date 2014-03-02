Bitlis'te 5 parti birleşme kararı aldı

Bitlis'te 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde DP, CHP, MHP, BBP ve DSP birleşme kararı aldı.

Bitlis'te 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde 5 parti birleşme kararı aldı. Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) birleşme kararı hakkında açıklama yapan CHP Bitlis Belediye Başkan adayı Kemal Uçar, son günlerde kentteki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, yaptıkları görüşmelerin ardından aldıkları birleşme kararıyla seçim günü Bitlis'ten güzel sonuçlar çıkaracaklarını söyledi.

Uçar, bu konuda herkese görev düştüğünü bildirerek, alınacak kararlar doğrultusunda çıkaracakları aday ile seçimlere gireceklerini ifade etti.

DP İl Başkanı Ziya Yoldaş da yaptıkları görüşmeler sonucunda, Bitlis'te 30 Mart yerel seçimler öncesinde birleşme kararı aldıklarına değinerek, Bitlis halkının yoğun talebi üzerine bu kararı göz önünde bulundurduklarını dile getirdi.

Bitlis'te 2 partili kutuplaşma olduğunu ve bu kutuplaşmanın perde arkasında koalisyon olduğunu öne süren Yoldaş, şöyle konuştu:

"Ancak Bitlis'te 2 parti dışında birçok siyasi parti var. Bu birleşmeyle Bitlis'te çok güzel sonuçlar alacağız. Bitlis halkının özgüveni ve desteğiyle halkın istediği bir başkan adayı çıkaracağız. Bitlis halkı yeni bir oluşum istiyor. Biz de yaptığımız görüşmeler sonucunda birleşen partilerden hangisi güçlüyse oradan adayımızı çıkartacağız. Bugüne kadar hep il dışında yaşayanlar gelip bizi yönetti. Sanki Bitlis'te yaşayan adaylar Bitlis'i yönetemez gibi anlayış var. Diyoruz ki bu yarışta biz de varız. Bitlis halkı bir daha bu oluşumu bulamaz. Şahsi menfatleri bir tarafa bırakarak Bitlis için çalışacağız."

MHP Bitlis Belediye Başkan adayı Cengiz Ekin ise Bitlis'in yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduğunu bildirerek, bu yeni oluşumla kentin geleceğini inşa edeceklerini kaydetti.

BBP İl Başkanı Zeydin Dayan da Bitlis'e sevdalı ve hizmet aşığı olduklarına değinerek, en iyi adayı belirleyip Bitlis için canla başla çalışacaklarını belirtti.