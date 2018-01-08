Bitlis'te 13 köyde sokağa çıkma yasağı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in sınırları içerisinde bulunan 13 köy ve mezrasında 8 Ocak\'tan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Hizan, Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı 13 köy ve 2 mezrada ise 11 Ekim 2017 ile 2 Ocak\'ta başlayan sokağa çıkma yasağı dün geceden itibaren kaldırıldı.

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren merkeze bağlı 13 köy ve bağlı mezralarında 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bitlis sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Kalupat, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler, Doğruyol, Dereağzı, Aşağıyuvacık ve Kavakdibi köyleri, mezraları ve mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince, 8 Ocak Pazartesi günü saat 09.00\'dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.\"

13 KÖY VE 2 MEZRADAKİ YASAK KALDIRILDI

Bitlis\'in Hizan, Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı 13 köy ve 2 mezrada, 11 Ekim 2017 ile 2 Ocak 2018\'de başlayan sokağa yasağının ise kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, \"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Koçyiğit Köyü, bağlı Doyumlu mezrası, Ekinli Köyü, bağlı Deliktaş mezrası, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde, 02 Ocak 2018 Salı günü saat 23.59\'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, 07 Ocak 2018 günü saat 23.59\'dan itibaren kaldırılmıştır. Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı Köyü, Küllüce Köyü, Koyunlu Köyü ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çallı Köyü, Saklı Köyü, Işıklı Köyü, Cevizyatağı Köyü bölgelerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00:01\'den itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, 07 Ocak 2018 günü Saat:23.59\'dan itibaren kaldırılmıştır\" denildi.