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Yaşam

Bitlis'te 12 köy ve 4 mahallede sokağı çıkma yasağı

Mutki ve Tatvan İlçesine bağlı 12 köyde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22 Mart 2018 01:26

 Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy, 4 mahallede yarın (22 Mart) itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği,  başlatılan operasyonlar nedeniyle 22 Mart  saat 00.01 Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

”Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mart 2018 Perşembe günü saat: 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

Açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Andıç ve Yumurta mahallelerinde de ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. (DHA)

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