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Bitlis'te 12 köy ve 3 mahalledeki sokağı çıkma yasağı kaldırıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede, 4 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece yarısından sonra kalkacak

16 Aralık 2017 00:11

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede, 4 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece yarısından sonra kalkacak.
Mutki ve Tatvan\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle geçen 11 Aralık\'ta 12 köy ve 3 mahallede 16.00- 07.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısından sonra kalkacak. Bitlis Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bitlis ili Mutki ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran köyleri, Aksu Mahallesi ile Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri, Kömürlü ve Aktoprak mahalleleri bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat  23.59’dan itibaren kaldırılacaktır.”

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