Bitlisli iş adamının hastane bahçesine yaptırdığı cami ve misafirhane hizmete açıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİSLİ iş adamı M. Zeki Peker ve ağabeyi Hüsamettin Peker tarafından hastane bahçesine inşa edilen cami ve 40 yataklı misafirhane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, hasta yakınlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını herhangi bir bedel ödemeden misafirhanede karşılayacaklarını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Bitlisli iş adamı M. Zeki Peker ve ağabeyi Hüsamettin Peker tarafından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde inşa edilen cami ve 40 yataklı misafirhane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Ahmet Eren, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, büyük milletlerin tarihine, geçmişine, geleneklerine, kültürüne sahip çıkmak zorunda olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bu cami ve misafirhanemiz bizim geleneklerimizde, kültürümüzde, tarihimizde dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Bizdeki vakıf kültürü yüzyıllardır ecdadımızdan devraldığımız bir paylaşımcı, dayanışmacı bir kültürdür. Öyle bir ecdadımız ve tarihimiz var ki, bırakın vatandaşları ve insanlarımızı, kışın dağda aç kalan hayvanlar için bile vakıf kuran bir milletin evlatlarıyız. İşte burada açılışını yapacağımız, ilimizin yetiştirdiği, kendi ifadesiyle çıraklıktan iş adamlığına kadar adeta ilmik ilmik, nakış nakış alın terinin karşılığı geldiği bugünde o da bu kendi doğduğu bu topraklara hizmet etti. Çok güzel bir eseri Bitlis\'e kazandırdı. Zaman zaman geceleri bu hastaneyi ziyarete geldiğimizde hasta yakınlarının banklarda, açık havalarda ise arabalarda yattıklarını görüyorduk. Bu 40 yataklı misafirhanede hasta yakınlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçları herhangi bir bedel alınmadan karşılanacak. Bu şekilde sadaka-i câriyenin en güzel örneği bu şekilde yerine getirilmiş oldu. Bu caminin ve misafirhanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.\"

İş adamı M. Zeki Peker ise inşaat sektöründe bir amele, bir kalfa, bir usta ve bir müteahhit olarak onlarca büyük projenin inşasında bulunduğunu söyledi. Peker, \"Özellikle bu caminin ve misafirhanenin inşasında bana destek olan ağabeyim Hüsamettin Peker\'e, eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu proje gönül ve manevi dünyamın en büyük projesi olmuştur. Bana böyle anlamlı ve güzel bir günü yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bizleri kırmayarak buraya gelen tüm misafirlerimize de teşekkür ediyor, tesisin Bitlislilere hayırlı olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından günün anısına Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, iş adamı Zeki Peker\'e tespih hediye etti. Program, cami açılışı ve cuma namazının ardından öğle yemeği ikramı ile sona erdi.



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