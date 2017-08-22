Bitlis’in tarihi yeniden yazılıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, oluşturulan 8 kişilik komisyonla Bitlis tarihinin bilimsel veriler ışığında yeniden yazılacağını söyledi.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından başlatılan proje kapsamında 2 yıl içerisinde elde edilen verilerin bilimsel kaynaklara dayandırılarak, tarihi ayrıntılar ve belgelerle ortaya konulacak. Hedeflerinin Bitlis\'i üniversite öncülüğünde bilim alemine tanıtmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, \"Bitlis’te yaşayan herkesin buraya karşı bir sorumluluğu, görevi vardır. Biz Bitlis tarihini yazmakla bu görevimizin küçük bir bölümünü yerine getirmiş bulunuyoruz\" dedi.

2 YILLIK BİR ÇALIŞMA

Bitlis tarihinin yeniden yazılmasının Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından kabul edilen bir proje olduğunu anlatan Prof. Dr. Demirtaş şöyle konuştu:

\"Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünün başlattığı ve şu an yürüyen Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından kabul edilen bir projedir. Burada Bitlis’in tarihini objektif ve birinci elden kaynaklara dayanan bir projedir. Bu projenin tahmini süresi 2 yıldır. Gerçekten objektif bir biçimde araştırmaya dayalı bir eser ortaya konulmak isteniliyorsa, bütün gerçekliğinin araştırılması gerekiyor. Bu yüzden bu projenin 2 yıl gibi zahmetli bir zamanı olacaktır. Bizim hedefimiz Bitlis’i üniversitemizin öncülüğünde bilim alemine tanıtmaktır. Bugüne kadar Bitlis tarihiyle ilgili Sıtkı Aydın’ın yıllar önce kaleme alınmış ama o günkü şartlarda bilimsel verilere, kaynaklara ulaşmanın zor olduğu bir zamanda yazılmış bir eser var. Bunun dışında parça parça çalışmalar var. Fakat bunların tamamı Bitlis’in tarihini tam anlamıyla anlatmıyor. Bizim yapmak istediğimiz Bitlis’in tarihinin tamamını en az üç cilt halinde yeniden yazmaktır. Bu bir derleme olmayacaktır. Orijinal bir çalışma olacaktır.\"

BİTLİS\'İN TARİHİ YENİDEN YAZILACAK

Daha önce yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını da anlatan Prof. Dr. Demirtaş, \"Bitlis’in tarihini yeniden yazıyoruz derken Bitlis’in mevcut tarihini yeniden bilimsel araştırmalarla yazıp okuyucuya, öğrencilere en başta Bitlislilere sunmayı hedefliyoruz. O yüzden şimdiye kadar yapılan çalışmalara değer gösteriyoruz ama biz bunu yetersiz olarak görüyoruz. Biz ise Bitlis denilince akla gelen bütün tarihi soruların cevabını verebileceğimiz bir çalışma arzu ediyoruz. Umarım çalışma bittikten sonra Bitlis bambaşka bir gözle görülecek hale gelir. Tarih bölümünün öğretim üyelerinin birçoğu bu çalışmada yer almaktadır. Tarihin her alanını kronolojik olarak çalışan bütün arkadaşlar mevcuttur. Yüzlerce kaynak tablosu oluşturduk. Bitlis tarih bölümü çok güçlü bir bölümdür. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörümüzün tarih bölümünü Bitlis’in tarihinin yazılması konusunda çok büyük etkisi var. Bu anlamda Rektörümüzü de Üniversitemizi de Bitlis için büyük bir şans olarak görüyorum. Rektörümüz Bitlis’in tarihini çok fazla önemsiyor. Sürekli olarak bilim insanlarına, öğretim üyelerine Bitlis’le ilgili proje yapmalarını öneriyor\" dedi.

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