Bitlis'in ilk istiridye mantarhanesinde hasat yapıldı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, bölgenin ilk \'istiridye mantarhanesi\' açıldı. Yaklaşık 40 gün önce Ahıska Türklerinden Halise Kehvan tarafından kurulan işletmede ekilen mantarların ilk hasadı yapıldı. Bölgede ilk kez üretimi yapılan mantarlar paketlenerek piyasaya sunuluyor. Kehvan istiridye mantarhanesiyle bölge pazarına açılmayı hedeflediğini belirtti.

Ahlat\'taki Selçuklu Sanayi Sitesi\'nde 200 metrekarelik alanda kurulan mantarhanede, her hasat döneminde yaklaşık 3.5 ton ürün bekleniyor. İlçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan mantarhane için açılış programı düzenlendi. Programa Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Bitlis Gıda ve Yem Şube Müdürü Emrullah Yurtada, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nihat Keskin ile bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından mantarhaneyi gezen Kaymakam Akgül ve beraberindekiler, işletme sahibi Halise Kehvan\'dan bilgi alarak, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Bitlis bölgesinde ilk kez istiridye mantarhanesi açıldığını belirten Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nihat Keskin, şöyle konuştu:

\"Ukrayna\'dan gelerek ilçemize yerleştirilen Ahıskalı vatandaşlarımızdan Halise Kehvan ve Hamza Kehvan\'ın kurmuş oldukları istiridye mantarhanesinin bugün açılışını gerçekleştirdik. İstiridye mantarhanesinin kurulumunda yaklaşık 1 yıl içerisinde gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra çadırda üretime karar verdik. Bu aşamada birlikte hareket ederek, nasıl daha iyi üretim yapılabilir, kendi tohumumuzu ve miselimizi işleyerek nasıl mantar üretiriz, bunların üzerinde uzun süre araştırma yaptık. Daha sonra 112 metrekarelik çadırımızda, 200 metrekarelik bir alana tekabül eden yüzey alanında poşetler içerisinde tohum ve karışımımızı hazırlayarak mantar üretimine başladık. Bu 112 metrekarelik çadır içerisinde 12 tonluk olan ilk hasadımızı da bugün gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz çadırda her hasat döneminde 3 buçuk ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Tabii ilçemizde ki esnaflara, marketlere, manavlara bunun pazarlamasını yapacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.\"

İşletmenin yaklaşık 80 bin liraya mal olduğunu ve bu giderin 7-8 bin liralık bölümünün vakıf katkısıyla karşılandığını kaydeden Keskin, şunları söyledi:

\"Bu işletmemizde ürünler hasat edildikten sonra paketleme ve muhafaza bölümüne alınır. Burada paketlemeyi yaptıktan sonra pazara en kısa sürede sevk etmeye çalışacağız. Ürünümüzün raf ömrü 1 hafta ile 10 gün arasındandır. Bu süre içerisinde tüketilmesi gerekir. İstiridye mantarı bölgemizde, daha doğrusu ilimizde ilk kez bu şekilde üretilmeye başlandı ve pazarlaması yapıldı. İstiridye mantarının kültür mantarına göre birtakım özellikleri ve avantajları var. Folik asit açısından zengin olması, daha kıymetli olması bu mantarı daha ön plana çıkarmaktadır.\"

İşletme sahiplerinden Halise Kehvan ise Ukrayna\'dan gelerek ilçeye yerleştikten sonra Ahlat bölgesinde istiridye mantar üretimine karar verdiklerini ifade ederek, işletmeyi açtıkları için de mutlu olduğunu söyledi. Kehvan istiridye mantarhanesiyle bölge pazarına açılmayı hedeflediğini belirtti.



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