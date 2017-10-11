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Bitlis ve bağlı iki ilçesinde 27 köy, 1 mezra ve 7 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği, merkez, Güroymak ve Mutki İlçesi sınırları içerisindeki 27 köy, 1 mezra ve 7 mahallede 11 Ekim 2017 tarihi itibariyle ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu

11 Ekim 2017 12:50

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği, merkez, Güroymak ve Mutki İlçesi sınırları içerisindeki 27 köy, 1 mezra ve 7 mahallede 11 Ekim 2017 tarihi itibariyle ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.
Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün yakalanması, halkın can ve  mal güvenliği\'nin sağlanması amacıyla Bitlis merkez, Güroymak ve Mütki ilçeleri sınırları içerisindeki 27 köy, 1 mezra ve 6 mahallede, bugün saat 00:01\'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dursun, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Çobansuyu, Çobansuyu, Harmanyeri, Esenburun, Cevizdalı, Konalga, Güllüce, Kayalıbağ, Kaşıklı, Sarıyurt, Karaca köyleri ile Yukarıçermen Mezrası, Yukarıdikme , Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Aşağıçobansuyu, Güçlü Mahalleleri ve  Bitlis\'in Mutki ilçesine bağlı Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri   ile  Güroymak ilçesine bağlı Çallı, Saklı, Işıklı,Cevizyatağı  köyleri sınırları içerisindeki bölgelerde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.\"
 

 

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