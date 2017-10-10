Bitlis Valisi, yeni doğum yapan şehit eşini ziyaret etti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada 3.5 ay önce şehit olan Uzman Çavuş Talat Bildirici\'nin yeni doğum yapan eşi Şeyda Bildirici\'yi evinde ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Talat Talha adı konulan bebeğe hediyeler verdi.

Bitlis Valisi Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ve Tatvan Kaymakamı Ali Özkan\'la birlikte Tatvan kırsalında 3.5 ay önce teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Bildirici\'nin doğum yapan eşini ziyaret etti. Yeni doğum yapan Bildirici\'nin evine giden Ustaoğlu, Talat Talha adı verilen bebeğe de çeşitli hediyeler getirdi. Kucağına aldığı şehit bebeğini seven Vali Ustaoğlu, Talat Talha ile teselli bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Bizim medeniyetimiz, bizim inancımız peygamberlik rütbesinden sonraki en önemli rütbeyi verdiği, şehadet mertebesine ulaştırdığı ve Hazreti Peygamberin öbür dünyada yanında olacağına inandığımız şehitlerimiz bizim için çok önemli. Biz sizi devletimizin, bayrağımızın emaneti olarak görüyoruz. Yaptığınız fedakarlık her türlü takdire şayan olduğu gibi, bunun hakkını da bizim ödememiz mümkün değildir. Rabbim birini aldı, oğlunu bize verdi. Şehidimizin oğlunun vatana millete hayırlı evlat olmasını temenni ederim. Şehidimize Allah\'tan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlığı dilerim.\"

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