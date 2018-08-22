Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaret

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, terörle etkin mücadele yürüten Mehmetçiği görev yerleri üs bölgelerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Askeri helikopterle, Anadere bölgesinin güvenliğini sağlayan Yelkenli Karakolu\'na bağlı Vartisör üs bölgesini ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, bölgede yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı. Daha sonra, üs bölgesinde görev yapan er Mehmet Aslan\'ın Gaziantep\'teki ailesini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan Ustaoğlu, askerlerin havan ve top atışlarını izledi. Ardından Mutki ilçesine bağlı Geyikpınar Karakolu\'na giden Ustaoğlu, askerlerin bayramlarını kutlayarak onlarla yemek yedi. Kurban Bayramı nedeniyle, kentin en kritik iki karakolunda görev yapan Mehmekçiği ziyaret ettiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, şöyle konuştu:

\"Kahraman Mehmetçik gece gündüz demeden, 24 saat orada vatani görevi yerine getirerek bu memleketin huzuru ve refahını en üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Yıllardır bu bölgeye acı ve sıkıntı çektiren terör örgütünün en fazla kullandığı güzergahtı. Yaptığımız çalışma ve aldığımız emniyet tedbiri ile orada bayrağımız dalgalanıyor. Oradan da bölgenin en kritik yerlerinden olan Mutki\'ye bağlı Geyikpınar karakoluna geldik. Anne, baba ve sevdiklerinden uzak görev yapan askerleri ziyaret ederek bu güzel günde onların hem bayramlarını kutlamak hem de yanlarında olmak istedik. Allah\'a şükürler olsun ilimiz huzurun güvenin en güzel yaşandığı bir dönemi geçiriyor. Bu yaz terör örgütüne gözünü açtırmayan güvenlik güçlerimiz yaptığı operasyonlarla iki ayda 20\'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi. Yine yüzlerce kilo el yapımı patlayıcı ve tuzaklar etkisiz hale getirildi.\"

Terör örgütünün kafasını kaldıracak ne takati ne de gücü kaldığını söyleyen Vali Ustaoğlu, \"Adeta son günlerini yaşıyorlar. Memleketimizin huzur ve güven iklimini kimsenini bozmaya hakkı yok ve bozamaz da. Ülkemiz üzerinden oynanan oyunlara karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyolarla en güzel cevabı veriyorlar. Adeta hainlerin inlere girerek son yılların en ciddi operasyonları gerçekleştiriliyor. Her gün kırmızı katergoride yer alan terörlerden bir bir etkisiz hale getiriliyor. Güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonu en üst düzeyde. Cumhurbaşkanımızı söylediği gibi \'Bu millet ve devlet üzerinde hesabı olanlar kahramanca mücadele veren güvenlik güçleri sayesinde hüsrana uğrayacaklar\'. Ülkemiz üzerinden hesabı olan, ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar; bu kahraman Mehmetçik sayesinde inşallah onlara diz çöktürüyoruz\" dedi.

Vali Ustaoğlu\'na İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan 10\'uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.



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