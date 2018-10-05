Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, alt yapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, 55 parsel arsası bulunan Bitlis OSB\'de bugüne kadar 15 girişimciye arsa tahsisi yaptıklarını, 40 arsa için de girişimci beklediklerini söyledi.

Çalışmaları süren OSB\'de incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, yetkililerden bilgi alıp, işadamlarına, sanayicilere çağrıda bulundu. Vali Ustaoğlu, başvuru yapacak girişimcilerin herhangi bir prosedüre takılmadan bürokratik işlerinin takip edileceğini söyledi. Bitlis\'e yatırım yapacak işadamı ve sanayicileri kahraman gibi gördüklerini belirten Vali ustaoğlu şöyle konuştu:

\"Artık huzurun ve güvenin en güzel yaşandığı bu bölgede yatırıcıları tedirgin edecek, onları karamsarlığa itecek hiçbir engel yok. Bitlis’te yıllardır Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) atıl bir durumda kalmışken, son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla inşallah Bitlis OSB’sini faal hale getireceğiz. Aslında OSB’nin alt yapı hizmetleri tamamlanmış, toplamda 585 bin metrekare bir alana kurulu olan OSB’mizin 303 bin metrekaresi sanayi alanı olarak ayrılmış, ancak sürekli bu konudaki girişimlerimize rağmen istenilen düzeyde sanayicilerimizin ve işadamlarımızın buraya ilgisini maalesef çekemedik. Şu anda 55 parselimizden 15\'i için girişimcilerimize yer tahsisini yaptık. 40 parselimiz de yeni girişimcileri bekliyor. OSB’nin idari binası ile çevre düzenlemesi ile inşaatlarına başladık. Kış aylarına girmeden bu inşaatları bitireceğiz. Gördüğünüz gibi sanayi alanımız ana yol üzerinde demiryoluna birkaç kilometre uzaklıkta. Ana kavşak tabir ettiğimiz alan üzerinde engeli olmayan bir arazisi en ufak bir maliyet açısından sıkıntısı olmayan yerdedir. Bölge açısında stratejik olma açısında önemli bir noktada. Doğalgaz santrali hemen karşısında yer alıyor. Alt yapısı tamamlanmış ve hiçbir sıkıntısı olmayan bir organize sanayi bölgesine sahibiz. Yatırıma engel olacak hiçbir sıkıntısı olmayan sanayi bölgesine sahibiz. Artık yatırımcıların buraya ilgi gösterip yatırım yapmasını bekliyoruz. Biz burada nasıl ki askerimizi güvenlik güçlerimizi birer kahraman gibi gösteriyorsak, yatırımcılarımızı da birer kahraman olarak görüyoruz. Buraya yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızı hiçbir prosedüre takılmadan gerekli olan bütün aşamaları biz idare olarak takip edip işlerini kolaylaştırıyoruz.\"



FOTOĞRAFLI