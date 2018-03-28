Bitlis Valisi Ustaoğlu: Huzur ve güven olunca yatırımları konuşuyoruz

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Hizan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Ustaoğlu, bölgenin her türlü kahrını çeken bölge halkının artık terörü değil, yatırımları konuşacağını söyledi.

Vali Ustaoğlu, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, 10. Komando Tugay Komutanı Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, Kurum amirleri ile birlikte Hizan ilçesine geldi. Kaymakam Bülent Hamitoğlu tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, asayiş toplantısını ardından Hizan Yatılı Ortaokulu\'nda köy muhtarlarıyla biraraya geldi. Hizan’ın en kıymet verilen ilçelerin başında geldiğini, tarihi misyonu ve yetiştirdiği şahsiyetlerle önemli bir yerinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"İnsanlarımız topraklarını işlemeye başlamış. Huzur ve güvenin üst düzeyde olması da bizler açısından çok memnuniyet verici bir durum. Yıllardır bu coğrafyanın hain terör örgütünden dolayı çektiği sıkıntıların en fazlasını sizler çekiyorsunuz. Bu coğrafyada sizler yaşıyorsunuz. Acınızla, hüznünüzle geçirdiğiniz o sıkıntılı günleri en fazla derinden hisseden sizlersiniz. Biz de diyoruz ki bu sıkıntıların bertaraf edilmesi adına devleti ile milleti ile kenetlenmiş, yekvücut olmuş tüm birliğin kardeşliği tesis edilmesi adına yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar emniyet ve huzurun en üst düzeyde yaşanacağı bir ilçe olacaktır. Bundan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum.\"

Vali Ustaoğlu, terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin tek başına vereceği bir mücadele olmadığını da belirterek, \"Gelinen nokta da burada vatandaşıyla kucaklaşan, etle kemik gibi olan devleti ile milletiyle şu an iç içe olduğumuz huzurun ve güvenin hep birlikte olduğu günleri burada görüyoruz\" dedi.

Huzur ve güvenle birlikte artık yatırımların konuşulmaya başlandığını anlatan Vali Ustaoğlu, “Cumhurbaşkanımız geçen yıl Hakkari’de tüm meraları ve yaylaları açtı. Biz de Bitlis’te Tüm yaylaları ve meraları tarıma ve hayvancılığa açıyoruz. Ama sizden istediğimiz bir şey var. Sakın sizlere yıllardır bu acıyı yaşatan, bu sıkıntıyı yaşatan, sizlerin en yakınlarınızı, canlarınızı zaman zaman alan bu hain terör örgütüne yol vermeyin. Bunlara yol vermek isteyenlerin önüne geçerek buradaki güvenlik güçlerimize yardımcı olun. Bu hainleri bu bölgede barındırmayacağız. Bu insanlar burada 2-3 gün gıda bulamazlarsa açlıktan ölüp gidecekler. Nerden buluyorlar bu gıdaları? Onu için el birliği ile burada devletin gözü ve kulağı olacaksınız. Devletin işiten kulağı gören gözü olacaksınız. Kader birliği yaptığımız bu coğrafyada hüznümüzü de kederimizi de paylaşıyoruz\" diye konuştu.



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