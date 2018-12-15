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Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesi ziyaret etti

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Hizan İlçesi Mesir Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, burada görev yapan askerlere moral verdi

15 Aralık 2018 18:38

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Hizan İlçesi Mesir Tepe Üs Bölgesi\'ni ziyaret ederek, burada görev yapan askerlere moral verdi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bereberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile Hizan İlçesi Mesir Tepe Üs Bölgesi\'ni ziyaret etti. Burada görevli komandolar ve korucularla görüşen Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkürlerini ileterek, askerlere moral verdi. Vali Çağatay, ziyaretinin ardından komutanlarla birlikte havadan arazi incelemesinde bulundu.

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