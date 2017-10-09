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Bitlis Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS Valiliği, son dönemde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun adını kullanarak, bazı işadamları ve sanayicilerden yardım isteminde bulunan kişilere yönelik uyarıda bulundu

09 Ekim 2017 19:09

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS Valiliği, son dönemde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun adını kullanarak, bazı işadamları ve sanayicilerden yardım isteminde bulunan kişilere yönelik uyarıda bulundu.
Valilik, bu tür durumlarda kişilerin bilgilerinin alınarak, Emniyet yetkilileri veya savcılığa bildirilmesini istedi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Son dönemde bazı art niyetli kişilerin, Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu ve Bitlis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün adını kullanarak, il içi ve il dışında bazı kişiler, sanayici-işadamlarından yardım kampanyası adı altında telefonla maddi yardım istediği bilgisi alınmıştır. Valiliğimiz ve Özel Kalem Müdürlüğümüzün böyle bir talebi ve yardım kampanyası bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak telefon veya diğer iletişim araçlarını kullanarak siz vatandaşlarımızla irtibata geçen art niyetli şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde şahısların bilgilerini alarak ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı veya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını rica ederiz.\"

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