Bitlis Mutki’deki kazıdan 12 insan kemiği çıktı

T24 - Bitlis'in Mutki ilçesinde savcılık tarafından boş bir arazide başlatılan kazı çalışmasında 12 insana ait kemik parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, uzun süreden beri yakınları kayıp olan bazı ailelerin başvurusu üzerine Mutki Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla Mutki-Kavakbaşı karayolunun 1. kilometresindeki boş bir arazide kazı yapıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı ve halen kazı çalışmalarının sürdüğü alanda ilk belirlemelere göre 12 kişiye ait kemik parçaları bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde yapılan kazılardan ortaya çıkan kemik parçalarının Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından incelendiği bildirildi.



