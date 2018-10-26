Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Avrupa şampiyonu oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğrencisi Çiğdem Kırvaç Kick Boks şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Milli Sporcu Çiğdem Kırvaç\'ın, 13-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Slovakya’nın Bratislava kentinde yapılan WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 60 kilogramda Low Kick kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise Avrupa Şampiyonu olan öğrenciyi kutladı. Rektör Yardım, \"Üniversitemiz öğrencisi Çiğdem Kırvaç, dün olduğu gibi bugün de aldığı başarılarla bizleri gururlandırmıştır. Daha önce birçok şampiyonluğa ve dereceye imza atan öğrencimiz, Slovakya\'nın Bratislava kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda ülkemizi temsil etti. Antrenörü Öğretim Görevlisi Gülcan Tekin ve öğrencimiz Çiğdem Kırvaç\'ı tebrik ediyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI