Bitlis Ensar Vakfı'nda taciz iddiasının şüphelisi: Taciz değil, flört!

Yurt Bitlis’teki cinsel istismar ve şantaj iddiasına ilişkin ifade tutanaklarına ulaştı. Tutanaklarda 'cinsel saldırı' skandalında çelişkili ifadeler yer alırken, daha önce söz konusu kadınları tanımadığın belirten M.Ö ifadesinde P.A. ile sadece flört ettiğini öne sürdü.

Yurt'tan Barış Can'ın haberine göre; Yurt’un 12 Mayıs’ta gündeme getirdiği ‘Bitlis Ensar Vakfı’ndaki cinsel istismar ve şantaj iddiasına ilişkin adli süreç başladı. Konuya ilişkin mağdur P.A. ve cinsel saldırı ile suçlanan cinsel saldırı ile suçlanan imamlıktan Din Kültürü Öğretmenliği'ne geçiş yapan M.Ö.'nün Bitlis Sulh Ceza Hakimliği’nde alınan ifadelerinde daha önce soruşturma geçirdikleri, hatta ifadelerinin alındığı ortaya çıktı. Kadınlara şantaj yoluyla cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ö ifadesinde "Yaklaşık on gün önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettişe ben ve o şahıs ifade verdik, o ifadesinde benimle hiçbir ilişkisi olmadığını söylemiştir" dedi.

M.Ö: Sadece ﬂört ettik

Yurt’un haberi üzerine gazeteyi telefon ile arayarak P.A.'yı kesinlikle tanımadığını ve yine kesinlikle Ensar Vakfı ile bir ilişkisinin olmadığını öne süren M.Ö. savcılık ifadesinde kendisinin P.A.'ya karşı tehdit ve şantajda bulunmadığını iddia ederek sadece flört ettiğini öne sürdü. M.Ö., P.A.'nın psikolojisinin bozuk olduğu, bunları da bu yüzden yaptığı iddiasında da bulundu. Mağdur kadınlardan P.A ise verdiği ifadede tecavüze ve şantaja uğradığını iddia etti. P.A. ifadesinde "Ben her ne kadar önceki ifademde M.Ö.'den şikayetçi değilim diye ifade verdiysem de, bunu korkudan ve kendimi manevi yoğun bir baskı altında hissettiğim için yaptım. Burada ve daha önceki ifademde de belirttiğim sıkıntıları bana yaşatan M.Ö.'den şikayetçi ve davacıyım. Tayinim çıkartılarak farklı bir ilde güven içinde görevimi yapmak istiyorum" dedi.

Soruşturmadan valiliğin haberi yokmuş

Bitlis'teki 'cinsel saldırı' skandalında çelişkili ifadeler ortaya çıktı. Cinsel saldırı haberlerinin medyaya yansıdığı 12 Mayıs tarihinde Bitlis Valiliği konu ile alakalı "İlimizde faaliyet gösteren bir vakıfla ilişkilendirilmek sureti ile bazı basın yayın organlarında yer alan haberler incelenmiş olup, iddialara ilişkin Valiliğimize ya da Emniyet Müdürlüğümüze bugüne kadar herhangi bir başvuru olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı. Ancak mağdure P.A. ve cinsel saldırı ile suçlanan M.Ö.'nün Bitlis Sulh Ceza Hakimliği’nde alınan ifadelerinde daha önce soruşturma geçirdikleri, hatta ifadelerinin alındığı ortaya çıktı. Hukuk süreci başlayan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya henüz müdahil olmadığı öğrenildi.

Muhabire tehdit

Yurt'un haberi yaptığı ilk günden itibaren kendilerini M.Ö.'nün arkadaşı olarak tanıtan kişiler telefon ile gazetemize ulaşarak çalışma arkadaşlarımıza küfürler ederek tehditler yağdırdı. Bu tehditler arasında haberi yapan arkadaşımıza da 'tecavüz edecekleri' ifadeleri yer aldı. M.Ö.’de son telefon aramasında “O haberi yapanı şişenin üstüne oturtacağım, biz aşiretiz onu öldüreceğim” ifadelerini kullandı.



