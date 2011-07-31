Bitlis dev üniversitelere öğrenci göndermeye hazırlanıyor

T24 - Geçen sene LYS'de yakaladıkları başarı, 'kopya iddiaları' nedeniyle gölgelenen Bitlislilerin burukluğu, bu yıl sonuçların açıklanmasıyla haklı bir gurura dönüştü. Geçen yılki LYS başarısıyla Türkiye'yi şaşkına çeviren Bitlis bu yıl da 'Türkçe-Sosyal'de birinci oldu. Şehir dev üniversitelere öğrenci göndermeye hazırlanıyor.













'Tekrarı olmayan başarı tesadüftür. Bu yıl da ipi göğüsleyerek başarımızın tesadüf olmadığını kanıtladık' diyen Bitlis, çıtayı daha da yükseltmek için şimdiden önümüzdeki yıla odaklandı.



Kentin, Osmanlı döneminden beri süregelen başarısının diğer bir sırrı da, Vali'sinden İl Milli Eğitim Müdürü'ne, okul müdürlerinden öğretmenlere, velilerden öğrencilere, doğup büyüdükleri toprakları unutmayıp dev yatırımlar yapan işadamlarından iktidarın sağladığı olanaklara kadar geniş bir yelpazede toplanıyor.



Akşam'ın haberine göre, Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, eğitimcilerle birlikte okulların çoğunu tek tek dolaşarak 'rol model' olan bir isim. Yılmaz, Bitlis'te eğitimin yükselen trendini şöyle anlattı: Özellikle geçen seneki başarı, maalesef bazı kesimler tarafından tesadüf olarak değerlendirildi. Bu sene kopya ve güvenlik konusunda çok titiz davranıldı. Biz buna 'tesadüf' demiyoruz, çünkü Bitlis'te köklü bir geçmiş var. 14 yaşında bir çocuğa 'ne kadar güzelsin' dedim bana 'güzel bakan, güzel görür sayın valim' dedi. Bu yaştaki bir çocuk entelektüel seviyede. Bu ailenin getirdiği bir seviyedir. Biz okulda bu seviyeyi eğitimle destekleyip bu konuma geldik.

Başarılı hemşeriler



Başarı, bugünün planlaması değil. 10-15 yılın getirdiği bir olay. Vali olarak okulların birçoğuna bizzat gittim, son sınıfları tek tek gezdik ve şunu söyledik: Sizden öncekiler başarmış. Bugün ekonomide, siyasette çok önemli Bitlisliler var.



Okullara gidip bunları örnek gösterdik. Şaşırtıcı şekilde başka bir şey gördük. Çocuğa 'ne olacaksın' diye sorduğumuzda 'doktor olacağım' demiyor, 'kalp cerrahı olacağım' diyor.

Öğrencinin talebi



Öğrenci dediğimiz kimse eski söylemiyle talebedir. Talep eden demektir. Okul müdürlerine şunu söyledim: Öğrenci sizden bir şey talep ederse ve bunu yerine getiremezseniz sizin orada durmanıza gerek yok. Öğrencilere de bunu dedik. Burada bir limitimiz yok. Hükümet kitap veriyor. Defter-kalemleri de biz karşılıyoruz. Bu tek başına bir başarı değil. Bitlis'te işadamlarının yaptırdığı derslik sayısını şehrin nüfusuna oranladığınızda Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi Bitlis. Fen lisemiz ilk defa bu sene mezun verdi. İlk mezunlardan 8'i tıp fakültesini tutturdu.

İş garantisi



İşadamlarımız kendi yaptırdıkları okullardan yetişen öğrencilere mezun olduklarında alanı uygunsa iş garantisi veriyor.

'İş'te eğitim seferberliği



Van'dan Bitlis'e giderken il sınırlarına girildiği andan itibaren neredeyse her 10 kilometrede bir Türkiye'nin tanıdığı işadamlarının eğitim yatırımları dikkat çekiyor.

Rakamlarla kentte eğitim



İlköğretim okulu: 451

Ortaöğretim okulu: 52

Özel okul: 2

Fen lisesi: 1

Anadolu lisesi: 2

Anadolu Öğretmen lisesi: 2

Meslek lisesi: 28

- Derslik başına düşen öğr. sayısı: 31

- Kız çocuklarının okullaşma oranı (ilköğr.): %95

- 2003-2011 yılları arasında okullara gönderilen bilgisayar sayısı: 5 bin 536

Yıllar içinde zirveye çıktı



2011 LYS'de TS alanında 1682 öğrenci sınava girdi. Ortalama 269.195 puanla Türkiye'de il sıralamasında birinciliği yakaladı. Bitlis'in yıllara göre TS puan türünde Türkiye'deki il sırası şöyle gerçekleşti:

- 2006....68

- 2007.....74

- 2008.....73

- 2009......65

- 2010......1

- 2011.......1

- Bu yıl LYS'ye giren öğr. sayısı: 3 bin 800

- İlk bine giren öğr. sayısı: 14

- TS'de Türkiye 45.'sini, DİL'de Türkiye 25.'sini çıkardı.

- Tüm puan türlerinde bu yıl Türkiye 6.'sı, geçen yıl 27.'si oldu.



