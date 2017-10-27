Bitkisel üretim yüzde 4.6 artışla 120 milyon tona dayandı

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Türkiye genelinde toplam bitkisel üretimin, yüzde 4.6 artışla geçen yıldaki 114 milyon ton düzeyinden 119.3 milyon tona çıkarak, 120 milyon ton sınırına yaklaşması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretimi yüzde 3.2 artışla 64.9 milyon tondan 67.4 milyon tona, sebze üretimi yüzde 1.9 artışla 30.2 milyon tondan 30.9 milyon tona ve meyve üretimi yüzde 10.7 artışla 18.9 milyon tondan, 21 milyon tona yükseleceği tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.3 artarak yaklaşık 36.4 milyon tona çıkacağı tahmin edildi. Tahıllardan;

- Buğday üretiminin yüzde 4.9 artarak 21.6 milyon ton,

- arpa üretiminin yüzde 9.0 artarak 7.3 milyon ton,

- çavdar üretiminin yüzde 6.7 artarak 320 bin ton,

- yulaf üretiminin yüzde 11.1 artarak 250 bin ton olması öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden;

- yemeklik baklanın yüzde 8.1 artarak yaklaşık 7 bin ton,

- kırmızı mercimeğin yüzde 15.9 artarak 400 bin ton,

- yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1.1 artarak 4,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 15,2 azalış göstererek 140 bin ton olması öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde 7.8 artarak 80 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 1.8 artarak yaklaşık 19,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze ürünleri üretim miktarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.9 artarak yaklaşık 30.9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarından;

- yumru ve kök sebzelerin yüzde 0.5 azalacağı,

- meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 2.2,

- başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3.5 artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden;

- domateste yüzde 1.6,

- karpuzda yüzde 3.1,

- salçalık kapya biberde yüzde 16 artış olurken,

- kuru soğanda yüzde 1.7,

- kavunda yüzde 1.1,

- sivri biberde yüzde 3.2 azalış olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında;

- elmada yüzde 11.7,

- şeftalide yüzde 13.3,

- greyfurtta yüzde 2.7,

- kayısıda yüzde 34.9 artış,

- kirazda ise yüzde 0.9 azalış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 16 artacağı, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 54,1 azalacağı tahmin edildi. Üzüm üretiminde yüzde 5.0, muz da ise yüzde 14.4 artış olacağı öngörüldü. (Grafik)

