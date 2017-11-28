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Bitkin haldeki köpek barınakta sağlığına kavuştu

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde, 5 ay önce bitkin ve hasta halde bulunan kangal cinsi köpek, getirildiği barınakta sağlığına kavuştu

28 Kasım 2017 15:09

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde, 5 ay önce bitkin ve hasta halde bulunan kangal cinsi köpek, getirildiği barınakta sağlığına kavuştu.
İkizdere ilçesinde 5 ay önce bitkin ve hasta halde bulunan kangal cinsi köpek alınarak İkizdere Belediyesi’ne ait hayvan barınağına getirildi. Burada bakım ve tedavi altına alınan köpek kısa sürede sağlığına kavuştu. Barınağı ziyaret eden İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, ‘Paşa’ adı verilen köpeğin durumu hakkında bilgi aldı, barınak sorumlusu ile görüştü.  
İkizdere Belediyesi bünyesinde oluşturulan hayvan barınağında yaralı sokak hayvanlarının tedavisi yapılıyor, yavru köpeklerin bakımları üstleniliyor. İkizdere eski Noteri Berran Altuntecim\'in ilçede görev yaptığı sırada yakından ilgilendiği barınakta bugüne kadar 100\'ün üzerinde köpeğin tedavisi yapıldı.

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