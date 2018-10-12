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Bitkin düşen gri balıkçıl doğaya salındı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın) (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde okulun bahçesinde bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu, balık ile beslendikten sonra doğaya bırakıldı

12 Ekim 2018 14:22

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın) (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde okulun bahçesinde bitkin halde bulunan gri balıkçıl kuşu, balık ile beslendikten sonra doğaya bırakıldı.
Ulus ilçesinde bir okulun bahçesinde gece saatlerinde bitkin halde zabıta personeli tarafından bulunan gri balıkçılla ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İlçe tarım ve orman müdürlüğünden gelen veteriner tarafından kontrol edilen gri balıkçılın aç kaldığı tespit edildi. Balıkhaneden alınan balıkla beslenen gri balıkçıl daha sonra doğaya salındı.

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