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Çevre

Bitkilerin karbondioksit emme yeteneği zayıflıyor

Sıcaklık, bitkilerin karbondioksiti emme yeteneğini azaltıyor

18 Eylül 2008 03:00

Sıcağın, bitkilerin karbondioksit emme kapasitesini azalttığı bildirildi. Nature dergisinin son sayısında yayınlanan makaleye göre, Amerikalı bilim adamları, aniden artan sıcağa maruz kalan bitkilerin Co2 absorbe etme yeteneğini geri kazanabilmesi için iki yıl kadar geçmesi gerektiğini tespit etti. Araştırmacılar, bu gözlemi Oklahoma'da yaptı.

Eyaletin çayırlarından alınan "minik ekosistem" numuneleri; ışık, sıcaklık, yağışlar ve Co2 emisyonunun kontrol edilebildiği 4 koyteynır-laboratuvara yerleştirildi.

Numuneler laboratuvarlarda 4 yıl boyunca gözlem altında tutuldu. Konteynırların ikisinde, numunelerin alındığı bölgenin iklim şartları aynen sağlandı. Diğer laboratuvarlarda ise deneyin ikinci senesinde sıcaklık 4 derece birden artırıldı.

Ölçümler, sıcaklığın artırıldığı ortamdaki bitkilerin emdiği karbondioksitin, normal sıcaklık ortamındaki bitkilerin emdiğinin ancak üçte biri olduğunu gösterdi. Atmosferde Co2 miktarının artması, küresel ısınmanın müsebbibi olarak gösteriliyor. 

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