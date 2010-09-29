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Çevre

Bitkilerin 5'te 1'i yok olma tehdidi altında

Dünya'daki yaşamın kaynağı bitkilerin beşte birinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu ortaya çıktı.

29 Eylül 2010 03:00

T24- Dünya'daki yaşamın kaynağı bitkilerin beşte birinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu ortaya çıktı.
 

İngiltere'deki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi, Doğa Tarihi Müzesi ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından yapılan ve 18-20 Ekimde Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenecek biyoçeşitlilik konferansı öncesi düzenlenen basın konferansıyla sunulan araştırmaya göre, dünyadaki bilinen 380 bin çeşit bitkiden nesli tükenmekte olanların yüzde 80'ininin sorumlusu insanoğlunun faaliyetleri.


5 yıl süren araştırmada, incelenen bin 500 büyük bitki ailesine mensup 4 bin türden yüzde 22'sinin yok olma tehdidi altında bulunduğu tespit edildi. Yok olma riski bulunan bu türlerin, yüzde 4'ü "kritik tehlike altında", yüzde 7'si "tehlikede" ve yüzde 11'i de "hassas" durumda bulunuyor.


Araştırmada, en çok yok olma tehdidi altında bulunan türün kozalaklılar ailesi olduğu ve rutubetli tropikal ormanın en çok alan kaybeden tür olduğu belirlendi.

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