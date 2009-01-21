Bitki / Pancar / Beta vulgaris

Mora çalan koyu kırmızı rengiyle hem göze hem de mideye hitap ediyor. Üstelik vitamin deposu… Hele turşusunun tadına doyum olmaz... Bahçenize bir an önce davet edin onu.



Ispanakgiller Chenopodiaceae ailesindendir. Anavatanı Akdeniz ülkeleridir. Yumrularından sebze olarak yararlanılan kırmızı pancar, iki yıllık bir bitkidir. Çok eski zamanlardan beri besin maddesi olarak kullanılır. Birçok türü vardır. Ülkemizde hemen her bölgede yetişir.



Yakından tanıyalım



■ Kazık kök ve bu kökten çıkan saçak köklerden oluşur.

■ 150 santimetreye kadar inebilen köklerin üst bölümü, kalın ve etlidir ve yumru şeklini almıştır.

■ Tohumlarını bahar başından, yaz sonuna kadar ekebilirsiniz.

■ Gelişmiş kök yapısı sayesinde kuraklığa çok dayanıklıdır. Derinlerdeki sudan yararlanır, kolay kolay kuraklığa boyun eğmez. Ancak ana kazık kök zarar görürse, hafif susuzluğa bile dayanamaz.

■ Olgunlaştığını, en dıştaki yaprağın sararmasından ve türüne göre, gereken iriliğe ulaşmasından anlayabilirsiniz.

■ Ekiminden itibaren, erkenci çeşitlerde 4-4.5, geççi türlerdeyse altı ayda hasat edilebilir.

■ Kısa sürede pancar oluşturan çeşitlerde renk daha açık, geççi çeşitlerdeyse koyudur. Sarı olanları da vardır.

■ Birinci yıl pancar ve üzerinde rozet şeklinde yer alan yapraklar gelişir. İkinci yıl üzerindeki yapraklar, çiçekler, meyveler ve tohumları taşıyan sürgün meydana gelir.

■ Bol yapraklı bir sebzedir. Ispanak gibi değerlendirilir.

■ Yapraklarının rengi, çeşitlerine göre değişiklik gösterir. Açık yeşil yapraklı çeşitleri olduğu gibi, siyaha yakın koyu kırmızı yapraklı olanları da vardır. Ancak genel olarak, koyu renk yapraklı çeşitler, koyu renkli pancar oluşturur.

■ Yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Ancak yeterli nem varsa sıcaklıktan fazla etkilenmez. Özellikle çimlenme döneminde meydana gelen sıcaklık ve kuraklık, çimlenmeyi olumsuz etkiler. 20-25 derece idealdir.

■ Gelişme döneminde yüksek nem ister. Bu dönemde, yağmurlama şeklinde sulamanız faydalıdır.

■ Yumrular yuvarlak, silindirik ya da konik olabilir.

■ Kabuğunun ya da etinin rengi koyu kırmızı ya da morumsu kırmızıdır.

■ Büyüme süresi yaklaşık 8-10 haftadır.

■ Organik maddece zengin, derin ve killi topraklarda iyi gelişim gösterir. Çok asitli topraklardan hoşlanmaz. Çimlenmenin başarılı olması için tohumun toprakla temas etmesi gerekir.

■ Tuza dayanıklıdır.

■ Gübreleme yapmanız iyi sonuç verecektir.

■ Topraktaki bor miktarının düşük olmaması gerekir. Aksi takdirde, büyüme yavaşlar ve yumruda lekeler oluşur.



Faydaları

■ İçeriğindeki potasyum sayesinde tansiyon düşürücü etkisi vardır.

■ Bağırsaklara iyi gelir, iştah açar.

■ Karaciğer ve safra kesesi için faydalıdır.



❏ Pancarın tohumunu 3-5 YTL’ye satın alabilirsiniz.

