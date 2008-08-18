Bitki / Pampas Otu (Cortederia selloana)

Pampas otunu çit bitkisi olarak da kullanabilirsiniz, hatırlatalım...

Toprak: Nemli ve yan nemli, kumlu balçıklı topraklardan hoşlanır. Kendi halinde gelişir. Doğrudan güneş alan bir yere dikmenizi öneririz.

Bakım: Ilıman iklimlerde her dem yeşilken, soğuk iklimlerde yapraklar sonbaharda dökülür ya da sararır. Arsız bir bitkidir, hızla yayılabilir. Bir mevsimde boyu iki buçuk metreye ulaşabilir. Sıcak iklimlerde yıllık büyümesi yaklaşık altı metreyi bulabilir. İlkbahar başlarında yerden 40–45 santimetre yükseklikten kuvvetlice budayın. Bitki su kenarındaysa sulamanıza gerek yoktur. Pampas otlarını ikili gruplar halinde sulak alanların kenarlarına dikerseniz çok daha gösterişli görünürler.

Üretim: Nisan ayında köklerin ayrılmasıyla olur. Yani bitkiden aldığınız parçayla, toprağa doğrudan dikim yapabilirsiniz.

Çiçekler: Çiçekleri gümüşi-beyaz ya da sarımsıdır. Çiçekler geniştir ve 60 santimetreye kadar boylanabilir. Çok gösterişli ve etkileyici olan bu çiçekler, yazdan sonbahar başına kadar yaprakların üzerindedir. Çiçeklenmesi ağustos ayından ekime kadar devam eder; en çarpıcı çiçeklerse sadece dişi bitkilerde açar. Çim üzerine dikerek de, bahçede hoş bir etki yaratabilirsiniz.

Fidanlıklardan fidesini 15–17,5 YTL'ye satın alabilirsiniz.