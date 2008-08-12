Bitki / Oya Ağacı (Lagerstroemia İndica)

Anavatanı Güney Çin ve Güney Asya’dır. Aslında oya, bir süs ağaççığıdır. Gölgeli alanlarda çiçek açamaz. Temmuz başından kasıma kadar çiçeklidir. Çiçekleri salkım şeklindeki genç sürgünler üzerinde dizilmiştir. Sütlü kahve- pembe renkli düzgün ve parlak gövdesiyle, çiçeksiz mevsimlerde bile göz alır. Bu nedenle dört mevsim bahçeyi süsler.











Budamasına özen gösterin

Oya ağacı yaklaşık 40–50 yıl yaşayabilir. Yaşlı bir oyanın yerini değiştirmek isterseniz bu işlemi tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Sürgün verme kabiliyeti çok yüksektir. Bu nedenle çok budama yapılan bir süs bitkisidir. Oyalar mutlaka form verilerek ve avize gibi bir tepe tacı oluşturularak budanmalıdır. Gövdesini, her yıl küt kalacak şekilde budamaktan kaçınmalısınız. Dikkat etmez; her yıl gövdenin etrafından budarsanız, tepe formlarını kaybederler.

Sevdiklerine gelince…

■ Gübreli, hafif kumlu, süzek toprakları sever. Ağır killi topraklardan ve durgun su bulunan yerlerden hoşlanmaz.

■ En kolay üretilen süs bitkilerindendir. Bir yıl önceki sertleşmiş sürgünlerden alınacak çelik, 20–25 gün içinde köklenerek gelişmeye başlar. Hazırlanan çelikleri, kumlu ve gevşek toprağa dikerek, yarı gölge bir alanda çok sayıda üretebilirsiniz.

■ Sıcak bölgelerde, özellikle de çiçekli olduğu mevsimlerde suyu sever.

■ Eksi 15 dereceye kadar dayanabildiği için, Antalya’dan İstanbul’a kadar her ilimizde görmek mümkündür.

■ Yapraklarının, sıcak ve nemli yaz aylarında, gri-yeşil bir renge dönerek külleme hastalığına yakalanma olasılığı vardır. Bunu engellemek için önceleri kükürtleme yapılırdı; ancak günümüzde eriyik ya da toz haldeki ilaçlar da aynı görevi görüyor.

■ En iyi dikim mevsimi mart-nisan aylarıdır. Eğer çelikle yetiştirmeyi düşünüyorsanız bir yıl önceden bir kaba ya da yastığa dikilmiş ve köklenmiş çelikleri, bahçenizde uygun yerlere dikebilirsiniz. İlk yıl çiçek açar.