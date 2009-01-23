Bitki / Mandalina (Citrus reticulata)

Sulu sulu mandalinalarla kış kapıda yine... Sadece kokuları bile yetiyor karamsarlığı atmaya... Şimdi sağlıklı bir fidan alın ve onu rahat ettirmek için elinizden geleni yapın...





Mandalina Citrus reticulata, turunçgiller Rutaceaca ailesindendir. Anavatanı Güneydoğu Asya, Çin ve Japonya’dır. Turuncu, sarı renklerde meyvemiz, etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Birçok çeşidi vardır. Mandalina, genelde taze olarak yenir. Ancak reçelini, marmelâdını, meyve suyunu ve şerbetini yaparak da tüketmeniz mümkün.

Tanışıp kaynaşalım…

■ Fideleri, sonbahardan ilkbahara kadar dikebilirsiniz.

■ Mandalina fidanlarını soğuklardan korumak için en uygun dikim zamanı ilkbahardır.

■ Toprak sıcaklığının en az 13 derece olması önemlidir.

■ Dikerken aralarında yaklaşık yedi metre mesafe bırakın.

■ En sağlıklı gelişimini kumlu-tınlı ve humuslu toprakta gösterir. Aklınızdan çıkarmayın.

■ Derine inen köklerin oksijen gereksinimi fazla olduğu için, kesinlikle ağır topraklarda yetiştirilmemelidir.

■ Topraktaki kirece karşı duyarlıdır.

■ Toprak pH’ının 5.5-6 olması gerekir.

■ Tüm turunçgiller gibi mandalina ağacının da kökleri yüzlektir. Toprak işlemesi 10 santimetre derinliğe kadar yapılmalı ve ağacın köklerine zarar verilmemelidir.

■ Soğuğa dayanıklı olmasına rağmen eksi üç derecede meyveleri donabilir.

■ Mandalina ağaçlarının gelişmesi 12-13 derece sıcaklıkta başlar. 25-31 derecede gelişim çok hızlıdır. 37-39 derecelerde ağacın gelişimi durur.

■ Meyve oluşumu için en uygun sıcaklık 21 derecedir.

■ Mandalina ağacı, turunç ağacı anaçlarına aşılanma yöntemiyle üretilir. Bahçenizde yetiştirmek istiyorsanız, en doğrusu, sağlıklı bir fidan almaktır.

■ Sert rüzgârlardan korumayı unutmayın.

Bakımı gözünüzü korkutmasın…

■ Fidanlar tutuncaya kadar 3-15 günde bir sulayın. Sulamaya, iklim şartlarına bağlı olarak, nisandan, eylül-ekim sonlarına kadar devam edin.

■ Ağır topraklarda düzensiz sulama, çiçek ve küçük meyve dökümlerine neden olur. Aman dikkat.

■ Mandalinada gübreleme, azot, fosfor ve potasyum olmak üzere üç ayrı zamanda yapılır.

■ Gübreleri, sulama suyuyla ya da toprağa doğrudan verebilirsiniz. Ağaç gövdesinden 50 santimetre dışarı- ya verilir ve toprağa karıştırılır.

■ Ağaçlarda budama zamanı, erken ilkbahar dönemidir. Budamayı, son donlar geçtikten sonra, sürgün vermeye başlamadan yapmalısınız.

■ Kurumuş, kırılmış, dikine büyüyen dalları kesin. Ağacı n tümü zarar görmüşse aşı yerinin üzerinden keserek yeni sürgün oluşmasını sağlayın.

■ Hasadı meyvelerin olgunluğuna bakarak sonbaharın çeşitli zamanlarında yapabilirsiniz.

Faydalarından bahsetmiş miydik?

■ Bir ufak mandalina, büyük bir portakaldan daha fazla C vitamini içerir.

■ Ona turuncu rengini veren karoten maddesi, karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

■ İçeriğindeki potasyum sayesinde, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

■ Damar hastalıkları için faydalıdır.

■ Kılcal damarlardaki kan dolaşımını hızlandırır.

■ Gribe karşı etkili bir ilaçtır.

■ Aynı zamanda yüksek miktarda şeker içerir, serbest asit oranı oldukça düşüktür.

■ Kanı temizler.

■ Kalp hastalıklarına da etkilidir. Çünkü kötü kolesterol düzeyini düşürür.

Fidanlıklardan fidesini 30 ila 150 TL’ye satın alabilirsiniz



Ev Bahçe Dergisi