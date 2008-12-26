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Yaşam

Bitki / Kış Güzeli - Chimonanathus Praecox

Kendine has, çok özel bir Uzakdoğu bitkisidir. Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Mis kokulu çiçekleriyle evlerinizi süsleyebilirsiniz

26 Aralık 2008 02:00

Kendine has, çok özel bir Uzakdoğu bitkisidir. Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Mis kokulu çiçekleriyle evlerinizi süsleyebilirsiniz

Toprak:
Her tür toprakta rahatlıkla yetişir ama özellikle kireçli toprağı çok sever. Toprağı na, özel bir bakım istemez.

Bakım:
Güneş sever ama soğuğa da oldukça dayanıklıdır. En gelişmişi, 3-4 metreye kadar boylanabilen bir çalı türüdür. Kışın esen sert rüzgarlardan zarar görmemesi için, bahçenizde güneş alan ve güneye bakan bir duvarın önüne dikin. Fazla bakım istemez. Küçükse asla budamayın; bırakın gelişsin. Fazla büyümüş, zararlı olan dallar varsa budamayı, çiçeklenme bittiğinde yapın. Çiçeklerini kesip, evinize alabilirsiniz. Kokusu her yeri saracaktır.



Sulama:
Fazla su istemez.

Üretim:
İlkbaharda çelikleme yöntemiyle, sonbaharda köklendirme yoluyla çoğaltabilirsiniz.

Çiçekler:
Aralık-ocak aylarında çiçeklenir. Yapraklar, çiçekler tamamen bittikten sonra ilkbaharda gelişir, sonbaharda dökülür. Çıplak dallarda yapışmış sarkık duran, yıldız gibi çiçekler, açık sarı, içine doğru kahverengi, mor renklidir. Büyüklükleri yaklaşık iki buçuk santimetredir. 

Fidanlıklardan fidesini 7-25 YTL’ye satın alabilirsiniz.

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