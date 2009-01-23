Bitki / Kardelen (Galanthus)

Kışın en soğuk zamanlarında açmayı başarmıştır; boynu bükük duruşuyla bahçenizde yer almayı hak ediyor. Karlı günlerin ilk çiçeğidir kardelen.



Toprak:

Geçirgen toprakta neşelidir. Fazla nemli topraktan hiç hoşlanmaz. Daha çok kum ve humus karışımı toprakları tercih eder. Sağlıklı yetişmesi için toprağın mutlaka geçirgen olması gerekir.

Bakım:

Güneşli ya da yarı gölge alanlar onun için idealdir. Aşırı nemli topraklardan hiç hoşlanmaz. Fazla nemde çiçeğinizde gri küf hastalığı oluşur. Mantar ya da küf oluştuğunda bitkinizi hemen sökün; böylece diğerlerine de yayılmasını engellemiş olursunuz. Toprağının yaz aylarında kurumamasına dikkat edin. Nemli kalacak şekilde sulamayı unutmayı n. Çiçek tarhları, ağaç altları ve saksılarda rahatlı kla yetiştirebilirsiniz. Bakımı çok zor değil.

Üretim:

Tohumlarını toprağa serperek ya da yavru soğanlarını dikerek üretebilirsiniz. Soğanları- nı yaz sonunda dikebilirsiniz. Tohumları olgunlaştı ktan sonra kum ve humuslu toprak karışımına ekerek yenilerini üretebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey toprak fazla nemli olmasın.

Çiçekler:

Ocak ayından mart sonuna kadar bahçenizde çiçekli kalır. Kardelen bembeyaz çiçekleriyle kışın sonuna kadar açar. Her üç yılda bir kardeleni topraktan sökerek ve yavru soğanlarını ayırıp çoğaltma yaparak çiçeklenmesinin ömrünü uzatmış olursunuz.



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