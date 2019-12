Bitki / Çan Çiçeği - Campanula

Çançiçeği, kaya bahçelerinde çok şık görünür. Arsız olduğu için çabuk yayılır. Size her an bir sürpriz yapabilir. Tohumu yerini severse, taşların arasından bile çiçekleri yüzünü gösterebilir.

Tanıyalım

Güç gösterisi

Ne ister, ne istemez?

Hepsi bir değil



Ekim, dikim zamanı…

Her tohum, bir umut…

Fidanlıklardan fidesini 3.5 TL’ye satın alabilirsiniz

Ev Bahçe Dergisi

Kış, hevesinizi kırmaya çalışıyor. Ona yenilmeyin. Bahçenizin en çok şimdi size ihtiyacı var. Biraz ileriyi düşünme zamanı... Karıştırın kitapları, sorun soruşturun ekilecek dikilecek bir şeyler bulacaksınız elbette.Kış mevsimliklerini dikip, kolları bağlayıp oturdunuz ama unutmayın, bahçıvan yılmaz, bıkmaz, yorulmaz! Bizden ilk öneri: Çançiçeği Campanula spp. tohumları ekin bu ay bahçenize, ekmezseniz yaz geldiğinde bu bahçe neden çiçeksiz diye düşünür durursunuz...Çiçeğimiz, çançiçeğiller Campanulaceae ailesinden. Birçok farklı türü var. 15-20 santimetre olanı da var, iki metreye kadar boylananı da. Kimisi sadece bir yıl yaşıyor, kimisi yıllarca... Kısacası türlerinin arasında oldukça farklılıklar var. Siz iyisi mi satın alırken iyice sorun. Tohum paketlerini de okumayı unutmayın. Bodur türleri olmasına rağmen çalı grubuna giriyor çançiçeği.Yazın açan çiçekleri genellikle mavi. Beyaz, pembe, lila ve bordo olanları da var. İsmini çana benzeyen bu çiçeklerden alıyor kendisi... Doğal olarak yetiştiği yerler var. Biz zaten bahçemizi oluştururken doğayı taklit ediyoruz biliyorsunuz. Kuzey ılıman bölgelerde, Akdeniz ikliminde, tropik ülkelerde dağ kesimlerinde ona rastlıyoruz. Buradan kendimize hemen bir kıssadan hisse çıkaralım; eğer çok sıcak ya da çok soğuk olmayan bir bölgede yaşıyorsak bahçemizi sevme olasılığı yüksek demektir.Bu mevsimde tohumu ekilen bir bitkinin ne denli güçlü olduğunu tahmin ediyorsunuzdur herhalde… Dayanıklı ve otsu bir bitki çançiçeği... Gücünü ispat etmek istercesine enine yayılım göstermiyor, bodur türleri bile boya gitmek için çaba harcıyorlar, pek başarılı olamasalar da... Bodur ve yayılan türlerini taş bahçelerinde yetiştirebilirsiniz. Saksıda da yetiştirin bize sorarsanız... Sarkan türleri balkon ve cam kenarlarında çok şık görünür.■ Yarı gölgede mutlu olur. Güneşten kaçmaz, duvar diplerinde huysuzluk yapar.■ Kireçli, nemli, organik maddece zengin bahçe toprağı onun için idealdir.■ Sarkan ve bodur türlerinin kuruyan dal ve çiçeklerini üzerinde bırakmamaya özen gösterin. ■ 15 günde bir çiçek besini verirseniz çiçeklenmenin daha uzun sürmesini sağlarsınız.■ İlkbahar ve yaz aylarında bolca sulayın. Eylülden itibaren sulamayı azaltın.Dedik ya birçok farklı türü var. Türlerine göre isteklerinde değişiklik olması da normal tabii…■ Campanula pyramidalis ve Campanula sarmantisin boyları diğerlerine göre daha uzundur. Bir çubukla desteklenmek isterler. Yarı gölgede mutlu olurlar. Çiçeklenmelerini tamamladıktan sonra siz siz olun onları budayın. Size teşekkür edecekler.■ Çan çiçeğinin Campanula arcavatica türü, kayalıklarda yaşamayı tercih eder. Taş bahçenizde onu kullanmayı deneyin. Yarı gölgede kalmasına dikkat edin.■ Campanula Joe Elliott çok dayanıklıdır. Sizden çok fazla beklentisi olmaz. Soğuk kış günlerinde bile kendilerini korumayı bilir.Ocak ortasından ortasından itibaren tohumlarını ekebilirsiniz. Tohumları küçük kaplara ekin. Çimlenmeye başladıklarında onları bahçenizin dilediğiniz bölümüne taşıyın. İlk sulama çok önemli, sakın unutmayın. Fidelerini fidanlıklardan alıp yaz başında dikim de yapabilirsiniz. İşiniz çok daha kolay, her zaman olduğu gibi içinde bulunduğu kaptan daha büyük bir çukur açıp, fideyi yerleştirin. Üzerini nitelikli bahçe toprağıyla örtün ve toprağı sıkıştırın. Ve tabii ki can suyunu verin. Birden çok fide dikecekseniz aralarında en az 1-2 metre boşluk bırakmayı sakın unutmayın.Bir yıl daha göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Yeni başlangıçlar zamanı şimdi. Yeni tohumlar; yeni hayatlar; yeni umutlardır... Bu ay, biraz yorulun... Sadece bahçeniz için değil kendiniz için de iyilik yaptığınıza inanarak alın çapayı, küreği elinize. Ektiğiniz çiçeklerin, ileride oluşturacağı her bir tomurcuk yaşama daha sıkı bağlayacak sizi emin olun. Yaşamak sandığınız kadar zor değil, bunu çiçeklerden öğreneceksiniz...