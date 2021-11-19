Bitki bazlı diyete geçen adamın migren şikayeti ortadan kalktı; bilim insanları beslenmenin etkisinin araştırılmasını istiyor

Ağır migren yaşayan bir adamın bitki bazlı beslenmeye geçtikten sonra rahatsızlıktan tamamen kurtulduğunun tespit edilmesi üzerine bilim insanları, beslenme ve migren üzerine araştırmaların artması çağrısı yaptı.

The Guardian’da yer alan habere göre, 10 yıldan uzun süre ağır migren yaşayan, iyileşmek için ilaç, meditasyon ve yogayı deneyen bir adamda hiçbir yöntem işe yaramadı. Hasta, bir noktada migreni nedeniyle çalışamaz hale geldiğini söyledi.

BMJ Case Reports isimli dergide yayımlanan vakada, migren hastası kişi bir noktada bitki bazlı beslenmeye başladı. Yeni beslenme düzeninde migren şikayeti tamamen kayboldu.

Hastanın tedavisiyle ilgilenen ABD’deki doktorlar, kronik migrenin semptomlarını azaltmak için bitki bazlı beslenmeye geçilebileceğini söyledi.

Öte yandan bilim insanları, tek bir vakadan genelleme yapmanın doğru olmadığını belirterek, bu konuda araştırmaların artırılması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde bir milyardan fazla insan migrenle yaşıyor.