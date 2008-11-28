Bitki / Arap Sümbülü / Muscari Racemosum

İncecik bedeninin üzerine takmış; kocaman, süslü, boncuklu mor şapkasını… Çalmış bahçenin kapısını, bekliyor sessizce dışarıda. Bu ay Arap sümbülü için aralayın kapıyı!



Zaman geçirmeden tanışalım

Kimdir, kimlerdendir?

Küçücük tohumlar ekmezsiniz toprağa, büyük ve çirkin soğanlar dikerek başlarsınız serüveninize... Bilmeden, onların size sunacağı hediyeleri; üstlerine titrersiniz, güzden bahara kadar. Böyledir soğanlı bitkilerle tanışma süreci. Başlarını topraktan çıkarıp size gülümsediklerinde “değdi” dersiniz.Sümbülün ve nergisin kokusunu içinize çekerken, lalenin o asil görünüşünü renklere boyayışını seyrederken, tekrar edip durursunuz aynı nakaratı; “emeklerim boşa çıkmadı” diye... İşte, onlardan biri de Arap sümbülü Muscaridir. Kimisi ona üzüm sümbülü de der, salkıma benzeyen çiçeklerine kayıtsız kalamayarak. Bahçenize, diğer soğanlılar kadar tanıdık gelmeyecek ama hem siz hem de o mutlu olacak eminiz. Sonbaharda dikilen soğanlar için bu ay son şansınız unutmayın.İşe onlara uygun toprağı hazırlayarak başlayalım. Geçirgen ve ince toprak idealdir baştan söyleyelim.■ Dikimi yapacağımız alanı bir hafta önceden hazırlamalıyız. Toprağa, hayvan gübresi ya da organik gübre eklersek daha sağlıklı gelişir. Ama soğanı dikeceğimiz üst bölüme değil, toprağın en alt kısmına gübre yerleştirelim.■ Toprağın 5-7 santimetre altına Arap sümbüllerimizi ekebiliriz. Soğanların sivri kısımlarının yukarı gelmesine dikkat edelim.■ Soğanlar arasında 10-15 santimetre boşluk bırakmalıyız.■ Üzerlerini toprakla örtelim.■ Yağmurlama yöntemiyle bol bol can suyu verelim şimdi de.■ Çiçekleriyle tanışmak için baharı bekleyelim artık. Mart-mayıs arasında gerçekleşecek bu güzel düş.■ Hyacinthaceae ailesindendir. Sümbülle aralarındaki benzerlik gözlerden kaçmaz.■ Birçok türünün mavi-mor çiçekleri vardır. Pembe ve beyaz olanlarına da rastlanır.■ Soğuktan da sıcaktan da çabuk etkilenmez.■ Kuraklığa dayanıklıdır ama büyüme döneminde toprağının nemli kalmasına özen gösterin. ■ Güneşi sever. Bahçenizin güneşli bir bölümüne dikmeyi tercih edin.■ Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde, Toros Dağları’nın denize bakan makilik alanlarında kayalıklarda doğal olarak yetişir.■ 15-20 santimetre boylanma yapabilir.Soğanlı bitkiler, saksılarda da çok şık görünür. Hemen hepsini rahatlıkla toprak saksılara dikebilirsiniz.■ Kabın dibine, toprağın gerektiği kadar suyu tutması için, çakıl taşı ve mıcır yerleştirin. Cam kırıkları da işinize yarar.■ Bahçe için tarif ettiğimiz toprak karışımını, saksılarda da kullanabilirsiniz.■ Soğanları, aralarında eşit mesafe bırakarak yerleştirin ve üzerlerini toprakla kapatın.■ Can suyunu vermeyi sakın unutmayın.■ Eğer boş bir saksıya dikim yapacaksanız, kışın da güzel görünmesi için, saksının ortasına ibreli bir ağaç dikebilirsiniz. Kenarlarına sarmaşık yerleştirerek görüntüyü daha da güzelleştirebilirsiniz.Bahçenizde değişiklikler yapmayı mı istiyorsunuz? Lale, nergis, sümbül gibi herkesin tanıdığı bitkiler de olsun içinde ama bilmediklerini de yerleştirin dört bir yana ki, gerçek bir bahçıvan olduğunuzu anlasın herkes. Arap sümbülü, tek bir sap üzerine yerleştirdiği güzelim çiçeğiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaracak. Birçok türü kokulu olduğu için başını döndürecek misafirlerinizin.■ Dağınık bir yayılım gösterdiği için onu zaman zaman kendi haline bırakın. Coşup, çoğalsınlar.■ Temmuz, ağustos gibi solan çiçeklerini kesmelisiniz.■ Soğanları ilk bir yıl kendi halinde bırakın. Daha sonra yanlarından çıkan küçük soğanlarla üretim yapabilirsiniz.■ Yazı bitti, sıra sizde, bu ay son şansınız geç kalmayın. Toprağı hazırlamaya başlayın haydi!