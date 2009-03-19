Bitiyor derken kış geri geldi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Murat Şahin, kentte etkili olan yağışlı havanın, sıcaklıkların da düşmesiyle öğle saatlerinde kar yağışına dönüştüğünü, ancak yarın yağış beklenmediğini bildirdi.



Şahin, dün Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava akamı dolayısıyla İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren yağışın yağmur şeklinde kendisini gösterdiğini, hava sıcaklığının da düne göre düştüğünü söyledi.



İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 4 derece olarak ölçüldüğünü bildiren Şahin, ''İstanbul'da etkili olan ve sabah yağmur şeklinde görülen yağış, hava sıcaklıklarının da düşmesiyle öğlen saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı kıyı kesimlerde sulu kar, yüksek kesimlerde ise kar yağışı olarak gerçekleşti'' dedi.



Şahin, yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini, hava sıcaklığının bu gece sıfır derece civarında beklendiğini ifade ederek, ''Kentte, yarın yağış beklenmiyor. Havanın çok bulutlu, hava sıcaklığının da en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor'' diye konuştu.



Rüzgârın bugün karayelden şiddetli estiğini ifade eden Şahin, yarın da rüzgârın karayelden esmeye devam edeceğini, ancak hızının orta şiddette olacağını bildirdi.



(AA)