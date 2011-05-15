-BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GÖREMEDİ ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Pursaklar Belediyesinin düzenlediği 5. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu'nda fenalaşan 63 yaşındaki Tarık Tunay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, engelli vatandaşlar ve milletvekili adaylarının da katıldığı koşu, Pursaklar Yavuz Bulvarı'ndan start aldı. Koşu, Pursaklar Belediye Stadı'nda sona erdi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı koşuda, kadınlar ve erkekler ayrı olmak üzere, 50-55 yaş arası, 56-60 yaş arası, 61-65 yaş arası, 66-70 yaş arası ve 71-76 yaş arası olmak üzere 5 grup yarıştı. Halk oyunları gösterisinin ardından başlayan koşuda, fenalaşan 63 yaşındaki Tarık Tunay'a sağlık ekipleri müdahale etti. Dışkapı SSK Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tunay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. -KAZANANLARA KAPLICA TATİLİ HEDİYE- Koşuda, 50-55 yaş grubunda Nazlı Yıldırım birinci, Hatice Ersel ikinci ve Saffet Koca üçüncü, 56-60 yaş grubunda Bedriye Gürkan birinci, Şerife Öztürk ikinci ve Melek Kaya üçüncü, 61-65 yaş arasında Nihal Arıkan birinci, Fadime Özbek ikinci ve Hanife Yılmaz üçüncü, 66-70 yaş arasında Gürbüz Şipka birinci, Meliha Demir ikinci ve Fatma Çelik üçüncü, 71-76 yaş arasında ise Selime Meral birinci, Fatma Polat ikinci ve Ayşe Hanifioğlu üçüncü oldu. Erkeklerde ise 50-55 yaş grubunda Levent Coşan birinci, Şenol Özdemir ikinci ve Doğan Sözer üçüncü, 56-60 yaş grubunda Müslüm Doğan birinci, Mehmet Sakarya ikinci ve Ömer Çetinkaya üçüncü, 61-65 yaş grubunda Rıza Demir birinci, Hikmet Biçer ikinci ve Durali Yamak üçüncü, 66-70 yaş grubunda Satılmış Çavuş birinci, Hikmet Acar ikinci ve isim yazdırmayan 1733 numaralı yarışmacı üçüncü, 71-76 yaş arasında Veli Yamaç birinci, Abdurrahman Halıcı ikinci ve Gültekin Sedef üçüncü sırada koşuyu tamamladı. Dereceye giren yarışmacılar, Akasya Termal Tesisleri'nde kaplıca tatili hediye edildi.